Man steekt ex-schoonzus neer en moet acht maanden de cel in

Voor het neersteken van zijn ex-schoonzus uit Oudheusden moet een 26-jarige man acht maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag besloten. Ook moet hij de vrouw een schadevergoeding van bijna drieduizend euro betalen en mag hij geen contact zoeken met haar.

Op 27 juli 2022 ging het vreselijke mis in een huis in Oudheusden toen een vrouw tijdens het afwassen in de keuken werd neergestoken door haar ex-zwager. De vrouw overleefde de aanval mede dankzij hulp van haar buurvrouw.

Heldendaad

Toen de gewonde vrouw naar buiten werd getild door haar ex-man sprong Ursula direct in de auto op weg naar het ziekenhuis. Via hulpdiensten aan de telefoon kreeg ze te horen dat er een ambulance ter hoogte van Vlijmen reed. Ursula haalde de ambulance plankgas in en drukte vol op de rem.

Ze belandde dwars op de vluchtstrook waarmee ze de ambulance tot stoppen dwong. De gewonde vrouw werd op de vluchtstrook overgedragen aan de ambulance die haar naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis bracht. De volgende dag was de vrouw alweer thuis en ging het naar omstandigheden goed.

Hogere eis

De celstraf van acht maanden die de man krijgt, is fors lager dan de strafeis van justitie. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij drie jaar naar de gevangenis gaat. De rechtbank komt uit op deze lagere straf, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Als hij binnen 3 jaar weer de fout ingaat, moet hij nog een jaar de gevangenis in. Daarnaast moet hij zijn ex-schoonzus een schadevergoeding van bijna drieduizend euro betalen en heeft hij een contactverbod met haar gekregen.

LEES OOK: Ursula rijdt ambulance klem om leven van neergestoken vriendin te redden