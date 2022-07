Ursula rijdt ambulance klem om leven van neergestoken vriendin te redden

Met een spectaculaire rit over de snelweg A59 heeft Ursula (42) woensdagavond het leven van haar vriendin en buurvrouw Esma gered. De vrouw werd rond zeven uur 's avonds door een familielid neergestoken. Ursula zat op dat moment met haar familie in de voortuin. Toen ze het gegil hoorde en zag wat er aan de hand was, kwam ze onmiddellijk in actie om het leven van haar gewonde vriendin te redden. "Ik deed gewoon wat ik moest doen", zegt ze een dag later nuchter.

De gewonde vriendin werd over de schouder van haar ex-man naar buiten gedragen. Hij was niet degene die gestoken had. Esma was in haar nek geraakt en bloedde. Ursula legde haar op de achterbank van haar Citroen C3 en reed plankgas richting het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Ondertussen belde zij de hulpdiensten en hoorde dat er ter hoogte van Vlijmen een ambulance op de snelweg reed. Wat ze vervolgens deed zou in een actiefilm niet misstaan.

"Ik heb de ziekenwagen tot stoppen gedwongen."

"Op een gegeven moment zag ik op de snelweg A59 dat er nog maar vier wagens tussen mijn auto en de ambulance zaten. Ik haalde de ambulance plankgas in en ging daarna vol op de rem. Ik kwam met de auto dwars op de vluchtstrook te staan, en heb zo de ziekenwagen tot stoppen gedwongen." Ursula sprong uit haar auto en trok het portier van de ambulance open om hulp te vragen. Ter hoogte van Nieuwkuijk is de gewonde Esma uiteindelijk op de vluchtstrook overgedragen aan de ambulance. Die heeft haar naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Een dag later is de vriendin alweer thuis en gaat naar omstandigheden redelijk goed met haar. "Ze is nog wel misselijk en verzwakt, maar ze heeft geluk gehad", zegt Ursula.

"Ik was bang dat ze het anders niet zou halen."