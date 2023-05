Asbestsanering in Zevenbergen: gemeente krijgt geld terug na schikking

De gemeente Moerdijk heeft een schikking getroffen over de asbestsanering op en rond de Huizersdijk in Zevenbergen. Hierdoor krijgt de gemeente ongeveer de helft van de gemaakte kosten terug.

Dat schrijft ZuidWest TV. De asbest was in december vrijgekomen bij brand in enkele loodsen. Toen de eigenaar de wijk niet schoonmaakte, besloot de gemeente het te doen. Het terrein zelf moet nog wel worden gesaneerd. Een nieuwe eigenaar begint daar op 2 juni mee.

Na de brand in de loodsen aan de Huizersdijk lag niet alleen het terrein vol met asbest. Ook in de naastgelegen wijk waren overal asbestdeeltjes neergekomen. Een deel van de wijk werd afgesloten: mensen moesten binnen blijven en er mochten geen auto’s meer rijden.

Eigenaar “kon of wilde” schoonmaak niet regelen

De gemeente wilde dat de eigenaar van de loodsen meteen begon met de sanering van de wijk. Maar dat lukte niet. “De eigenaar van de loodsen bleek niet verzekerd en kon of wilde geen opdracht geven voor de schoonmaak van de wijk,” aldus de gemeente Moerdijk.

De gemeente gaf daarom zelf opdracht de wijk schoon te maken. En probeerde meteen de kosten terug te krijgen van de eigenaar. Maar die had de loodsen niet verzekerd en had zelf niet genoeg geld. Volgens wethouder Jack van Dorst liep het overleg stroef.

“De loodseigenaar bleek onvoldoende vermogen te hebben en was in eerste instantie niet van plan de kosten te vergoeden. Doordat we meteen beslag hebben gelegd, waren ze genoodzaakt om met ons in overleg te gaan.”

Nieuwe eigenaar begint 2 juni met opruimen

Uiteindelijk is er een schikking getroffen met de eigenaar en met iemand die het terrein wilde kopen. “Het komt erop neer dat we grofweg de helft van de gemaakte kosten verhalen. De nieuwe eigenaar van het terrein verplicht zich om, voor zijn rekening, op korte termijn te starten met de sloop en sanering van de afgebrande loodsen,” legt Van Dorst uit.

Volgens de wethouder was een schikking de beste optie. Want als ze de eigenaar failliet hadden laten gaan, was er maar een kleine kans geweest om nog geld terug te krijgen. “Bovendien zijn er nu harde afspraken over de sanering van de brandlocatie, waar nog altijd asbest ligt. Gezien de zorgen daarover van omwonenden is dat ook een belangrijk resultaat.”

De nieuwe eigenaar begint op vrijdag 2 juni met de sloop van de loodsen en het schoonmaken van de grond. Er is afgesproken dat hij de sloop en sanering binnen tien weken afrondt. De gemeente houdt in de gaten of dat ook gebeurt.

