Sporenonderzoek asbestbrand niet mogelijk, loodsen dreigen in te storten

De oorzaak van de grote brand in een aantal loodsen in Zevenbergen waarbij asbest vrijkwam, is nog altijd niet duidelijk. De politie kan op de plek van de brand aan de Huizersdijk geen sporenonderzoek doen vanwege instortingsgevaar. Dit betekent volgens een politiewoordvoerder niet dat de oorzaak van de brand die half december woedde nooit duidelijk zal worden.

Sandra Kagie Geschreven door