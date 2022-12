Eigenaar loodsen moet opdraaien voor alle kosten na enorme brand met asbest

De gemeente Moerdijk gaat de kosten na de brand van een aantal loodsen in Zevenbergen verhalen op de eigenaar. Bij de brand kwam asbest vrij en dat vereiste een enorme schoonmaakoperatie. In een gesprek met de gemeente heeft de eigenaar aangegeven dat het pand niet is verzekerd, zo blijkt uit een raadsinformatiebrief.

De loodsen stonden in de wijk Bosselaar Zuid en die werd vanwege het vrijgekomen asbest hermetisch afgesloten. De gemeente tuigde een speciale wasstraat op zodat buurtbewoners hun auto konden laten schoonmaken. De basisschool en het kinderdagverblijf in Bosselaar Zuid moesten de deuren sluiten en zijn woensdag nog steeds dicht. De wijk wordt straat voor straat schoongemaakt. Een operatie die woensdag nog altijd niet is afgerond.

Bestuursdwang

De eigenaar van de loodsen is vrijdagochtend, daags na de brand, uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. In dat gesprek gaf hij aan niet verzekerd te zijn. Ook bleek dat hij geen opdracht wilde of kon geven voor het schoonmaken van de omgeving van het pand, , zo blijkt uit de raadsinformatiebrief.

Reden voor de gemeente om de schoonmaakactie op te pakken en te coördineren. In hetzelfde gesprek is de eigenaar vervolgens bestuursdwang aangezegd. Dat is nodig wil de gemeente de kosten voor de hele operatie later kunnen verhalen op de eigenaar.

"We hebben hem de kans gegevens de zaak zelf op te lossen. Toen hij aangaf dat niet te kunnen, hebben wij die taak om de boel op te ruimen op ons genomen", legt een woordvoerder van de gemeente woensdag uit.

Inschatting kosten

De hoogte van het bedrag dat met de schoonmaakoperatie is gemoeid, is nog niet duidelijk. Een inschatting hiervan is volgens de gemeente nog niet te maken. Dat het gaat om een fors bedrag is inmiddels wel duidelijk. De schoonmaakoperatie is zes dagen na de brand immers nog altijd niet klaar.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met brandstichting. Sporenonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven. Dit onderzoek wordt volgens een woordvoerder later deze woensdag gedaan.

