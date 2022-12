Asbest gevonden na grote brand, wijk wordt schoongemaakt

Bij een grote brand In Zevenbergen donderdagavond is asbest vrijgekomen. Dat maakt de gemeente Moerdijk vrijdagochtend bekend. Eerder werd een wijk al volledig afgesloten om verspreiding van asbest te voorkomen.

Nog voor duidelijk was of er asbest was vrijgekomen, had de gemeente Moerdijk al stevige maatregelen genomen. Bewoners van de wijk Bosselaar-Zuid mogen sinds vrijdagmorgen vroeg hun wijk niet meer in of uit. Het advies is om binnen te blijven.

Donderdagavond was er een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen, even verderop. Na deze brand is in de wijk Bosselaar-Zuid asbestverdacht materiaal gevonden, meldde de gemeente op de website. Uit onderzoek is nu gebleken dat het ook echt om asbest gaat.

De gemeente laat de asbestdeeltjes nu opruimen. Auto’s worden afgespoten in een tijdelijke wasstraat.

De gemeente was al begonnen met opruimen in de wijk, alsof het om asbest ging: