Opruimactie asbest in afgesloten wijk gestart, met speciale autowasstraat

De gemeente Moerdijk is begonnen met het opruimen van straten en stoepen in een deel van Zevenbergen, nadat er mogelijk asbest is vrijgekomen bij een grote brand eerder. Bewoners van de wijk Bosselaar-Zuid mogen hun de wijk niet in of uit en er gelden strenge maatregelen. Of er daadwerkelijk asbest ligt in de wijk, wordt nog onderzocht. De gemeente wacht de uitslag dus niet af en begint al met opruimen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

"We ruimen liever op volgens het asbestprotocol en dat later blijkt dat de deeltjes onschuldig zijn, dan dat we bewoners voor een langere periode moeten adviseren om binnen te blijven", valt te lezen op website van de gemeente. Er wordt onder meer een autowasstraat ingericht. Het asbestverdachte materiaal wordt momenteel onderzocht in een laboratorium, naar verwachting worden de resultaten in de loop van vrijdag bekend. De gemeente meldt op de website dat iedereen in Bosselaar-Zuid binnen moet blijven, dat er niet met de auto mag worden gereden en dat er slechts kort met de hond mag worden gewandeld. ‘Kattenpootjes moeten worden afgedaan met een doekje’, zo is te lezen.

Wachten op privacy instellingen...