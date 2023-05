Drie ontvoerders opgepakt bij tankstation, slachtoffer ontsnapte in Boxmeer

Drie mensen zijn vrijdagnacht aangehouden bij een tankstation in Utrecht, nadat ze iemand hadden ontvoerd in Nijmegen. Het slachtoffer kon ontsnappen in Boxmeer. Dat laat een woordvoerder van de politie Brabant-Noord zaterdagochtend weten.

De drie verdachten werden opgepakt bij een tankstation langs de A12 bij Renswoude, in de provincie Utrecht. Zij zijn vastgezet voor verhoor. Het drietal werd opgepakt op basis van het kenteken van de auto waarin ze reden. In eerste instantie werd een overval gemeld, maar daarvan is volgens een woordvoerster van de politie geen sprake. Onderzoek

De politie gaat ook met het slachtoffer praten om helder te krijgen wat er precies gebeurd is. "Omdat we nog veel vragen hebben, kunnen we nog niet in detail ingaan op wat er gebeurd is", legt de politiewoordvoerster uit. "Dat moet uit onderzoek blijken de komende tijd."