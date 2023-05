Brabant in top drie meeste autodiefstallen, hier werd het meest gestolen

In 2023 zijn tot nu toe al 468 auto’s gestolen in Brabant. Daarmee staat onze provincie op een derde plaats van alle provincies en vinden één op de zes autodiefstallen in Nederland plaats in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

Alleen Noord- en Zuid-Holland zagen van de provincies nog meer autodiefstallen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het ging het vaakst mis in de grote steden, met Eindhoven als koploper. Daar werden tot nu toe in 2023 76 auto’s gestolen. Ook Breda (50), Tilburg (35) en Den Bosch (30) blijken populair onder autodieven. Relatieve aantallen

Maar dan gaat het om absolute aantallen. Relatief staat je auto’s daarentegen het minst veilig geparkeerd in Waalre. De kans dat je auto gestolen wordt is hier 3,5 keer zo groot als elders in Brabant. De gemeenten in de provincie met de meeste kans op een autodiefstal: Waalre: 14,3 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Sint-Michielsgestel: 8,1 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Best: 7,5 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Hilvarenbeek: 7,4 autodiefstallen per 10.000 huishoudens Moerdijk: 7,3 autodiefstallen per 10.000 huishoudens