Portier café bij vechtpartij in gezicht geslagen, personeel schrikt enorm

Een beveiliger van een café in Asten is vrijdagnacht in zijn gezicht geslagen. Hij had drie bezoekers aangesproken op hun gedrag. De klanten hadden vrouwen in de uitgaansgelegenheid lastig gevallen, zo meldt de politie. Volgens een medewerker van de kroeg heeft de man flinke klappen gekregen, maar vallen de verwondingen mee.

Een woordvoerder van de politie meldde dat het slachtoffer en enkele bezoekers, die de zaak probeerden te sussen, gewond zijn geraakt. Hoe ernstig ze eraan toe zijn, wist hij niet. Volgens de medewerker van het café is 'alles heel heftig geweest' en zijn we 'enorm geschrokken.' Hij ontkent, wat getuigen meldden, dat er met glazen en stoelen is gegooid. Buiten is er volgens hem wel met een barkruk gegooid.

De man bevestigt dat de problemen waren ontstaan nadat de drie bezoekers zich vervelend hadden gedragen. Eén van hen werd naar buiten gedirigeerd, wat kwaad bloed zette bij zijn vrienden. Bij de klappen die over en weer tussen de klanten van het café vielen, raakte een van hen gewond aan zijn kaak en oogkas. Maar dat slachtoffer maakt het volgens het personeelslid van de zaak naar omstandigheden goed. Hij zegt verder dat er verschillende aangiften zijn gedaan.

De problemen bij het café, dat gevestigd is in de dorpskern van Asten, ontstonden rond kwart over twee in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie waren de mannen die met de beveiliger op de vuist waren gegaan, geen bekenden van de kroeg wat wordt beaamd door de medewerker van het café: "Ze hadden een accent dat we niet kennen uit onze omgeving." Nadat het zo uit de hand was gelopen, zijn de vechtersbazen met onbekende bestemming in een auto vertrokken. Eén van hen zou ook gewond zijn geraakt.

De politie is een onderzoek begonnen. Alles zou op camera’s zijn vastgelegd. Het café is zaterdagavond 'gewoon' open: "We gaan er een leuk feest van maken", aldus een van de personeelsleden.