Portier café bij vechtpartij op gezicht geslagen, personeel schrikt enorm

Een beveiliger van Café Toff in Asten is afgelopen nacht op zijn gezicht geslagen door drie bezoekers. Hij had de klanten aangesproken op hun gedrag. Ze hadden onder andere vrouwen in de uitgaansgelegenheid lastig gevallen, zo meldt de politie. De portier zou bij de klappen breuken in zijn onderkaak en oogkas hebben opgelopen.

De politie kon dit niet bevestigen. Wel zei een woordvoerder dat het slachtoffer en enkele bezoekers, die de zaak probeerden te sussen, gewond zijn geraakt. Volgens de eigenaar van de zaak heeft zijn portier 'één klap gehad en zijn er geen breuken.' Verder laat hij weten dat het 'alles heel heftig is geweest' en dat we 'enorm zijn geschrokken.' Volgens getuigen zou er met glazen en stoelen zijn gegooid. De problemen bij Café Toff, dat gevestigd is aan de Prins Bernhardstraat, ontstonden rond kwart over twee in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de politie waren de mannen die met de beveiliger op de vuist waren gegaan, geen bekenden van de kroeg. Nadat het zo uit de hand was gelopen, zijn de vechtersbazen met onbekende bestemming vertrokken. Eén van hen zou ook gewond zijn geraakt. De politie is een onderzoek begonnen. Alles zou op camera’s zijn vastgelegd.