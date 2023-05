Jos Schapendonk biljart 45 uur lang voor kleinzoon Sill

Opa Jos Schapendonk uit Vught is bezig om 45 uur lang te biljarten en geld in te zamelen voor stichting Hartekind. Deze stichting helpt kinderen die met een hartafwijking zijn geboren, een betere kwaliteit van leven te geven. Jos heeft zelf ook ervaring met zo'n situatie. "Bij de geboorte van mijn kleinzoon Sill bleek dat zijn aorta vernauwd was, wij dachten echt dat hij het niet zou overleven."

Tijdens zijn actie kan Jos elk uur even tien minuten pauze houden. "Op die manier kan ik naar het toilet en mijzelf opfrissen als dat nodig is. Daarna kan ik weer naar de tafel om door te spelen." Opa Baard, zoals zijn kleinkinderen Jos ook wel noemen, is een bekende bij het biljart in de Rio Bar in Vught. "Ik vind biljarten een heel mooi spel om te doen. Dat ik daarmee iets kan doen voor het goede doel is alleen maar mooi."

"Gelukkig konden ze het opereren en is hij er goed doorgekomen."

Op 15 april 2021 werd Jos voor de tweede keer opa van een kleinkind toen Sill werd geboren. Tien dagen dreigde het helemaal mis te gaan. Bij het in bad doen van Sill viel hij weg en werd hij helemaal grauw. "Hij bleek een hartafwijking te hebben", legt Jos uit. "Gelukkig konden ze het opereren en is hij er goed doorgekomen. Daarom wilde ik ook iets doen voor stichting Hartekind, omdat zij zich inzet voor dit soort operaties." Met Sill gaat alles nu naar behoren, maar jaarlijks worden er 1500 kinderen met een hartafwijking geboren en elke twee dagen overlijdt er één kind aan zo'n afwijking. "Vorig jaar haalden we achtduizend euro op met een actie voor stichting Hartekind. Hopelijk halen we dat dit jaar ook. Is dat niet zo, dan is dat ook geen probleem want al het geld gaat toch naar het goede doel."

"Ik heb hem nog een een filmpje van Sill gestuurd als extra motivatie."