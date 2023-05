Pompmedewerker Jan: 'Ik heb mijn moeder gebeld om te zeggen dat 't oke was'

Een harde klap, rook en mensen die schreeuwden. Jan, medewerker van het Esso-tankstation Oeiendonk-Oost langs de snelweg A2 bij Liempde, wist niet wat hij hoorde. Een auto was zaterdag aan het eind van de middag zijn werkterrein opgereden en veroorzaakte er een ravage. “Toen ben ik maar de toiletten gaan schoonmaken.”

Het was tegen half zes toen Jan het winkeldeel van het tankstation even verliet. Om wat op te ruimen. Jan vertelt, enkele uren later, wat er vervolgens gebeurde: “Plotseling hoorde ik een auto het terrein oprijden, een klap en dat mensen nee, nee riepen. Ik ging meteen kijken en kreeg al snel in de gaten dat het de bestuurder van de wagen blijkbaar niet was gelukt op tijd vaart te minderen. Waarom, dat weet ik ook niet.”