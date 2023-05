NAC heeft geen kind aan MVV, enige Brabantse club in play-offs

In eigen huis wist NAC in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie al met 1-0 te winnen van MVV. Deze zaterdagavond deden de Bredanaars het dunnetjes over. In Maastricht kwamen ze amper in de problemen: 1-4. NAC is de enige Brabantse club die nog kans maakt op promotie.

Een blunder van MVV-doelman Romain Matthys hielp NAC Breda in de 20e minuut aan een voorsprong. Hij kwam veel te vroeg uit waardoor de IJslandse aanvaller van NAC Elías Már Ómarsson in alle rust de bal over de doelman heen kon schieten. Binnen tien minuten werd die voorsprong uitgebreid. Middenvelder Sabir Agougil schoot op aangeven van de eerste doelpuntenmaker de 2-0 tegen het net. Voor rust viel ook nog de 3-0 voor NAC, deze treffer kwam van de voet van Ezechiel Banzuzi. Na dat doelpunt werd de wedstrijd zo'n vijf minuten gestaakt, omdat er vanuit het vak met NAC -upporters een 'vreugdebiertje' op het veld terecht was gekomen. Geen kind aan Maastricht

Na rust deed MVV nog wel iets terug. In de 68e minuut scoorde Dailon Livramento op aangeven van Ruben van Bommel (zoon van oud-PSV 'er Mark van Bommel) de 1-3 voor MVV. Dat was dan ook wel meteen de laatste stuiptrekking van de club uit Limburg. NAC hield na het doelpunt de teugels stevig aangetrokken en kwam MVV niet meer aan scoren toe. In de 83e minuut kreeg NAC-keeper Roy Kortsmit een rode kaart nadat hij net buiten het strafschopgebied Van Bommel onderuit haalde. In de halve finale mist NAC daardoor mogelijk verdediger Anselmo MacNulty (die eerder in de wedstrijd geel kreeg en al op scherp stond) en keeper Kortsmit. Aanvaller Jort van der Sande moest noodgedwongen het keeperstenue aantrekken en de wedstrijd onder de lat afmaken. Halve finale bereikt

De laatste zeven minuten van de wedstrijd wist NAC met tien man de boel op slot te houden. Charles-Jesaja Hermann prikte ook nog een doelpuntje mee zette hiermee de einduitslag van 1-4 op het bord. Door deze prestatie is NAC de enige nog overgebleven Brabantse club in de play-offs om promotie/degradatie. Eerder werden FC Eindhoven en Willem II uitgeschakeld. NAC speelt woensdag de eerste wedstrijd van de halve finale tegen FC Emmen. Hyballah zal zondag de nummer zestien van de Eredivisie gaan bekijken in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. LEES OOK: Play-off wedstrijd MVV - NAC tijdelijk gestaakt: beker op het veld Willem II kan Eredivisie vergeten na verloren slijtageslag tegen VVV