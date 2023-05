Dronken bestuurder (18) die huis binnenreed met auto, had geen rijbewijs

De man die zaterdagnacht met de auto van een uitzendbureau een huis in Prinsenbeek binnenreed, had geen rijbewijs. Dat zegt de politie. Het gaat om een 18-jarige Roemeen, die te veel gedronken had. Hij had wel de sleutels van de auto, maar geen toestemming om daar in te rijden.

De man staat niet in Nederland ingeschreven, aldus de politie. Vermoedelijk woont hij in een huis met andere uitzendkrachten en heeft hij zonder toestemming de sleutels gepakt. Hij is 's nachts meegenomen naar het politiebureau op verdenking van rijden onder invloed. Inmiddels is hij weer vrijgelaten.

De man had in ieder geval geen toestemming om in de auto te rijden, zegt Lennart Brinkman, directeur van uitzendbureau IFC, tegen Omroep Brabant. Hij was nog niet op de hoogte van het ongeval. "Maar we laten alleen uitzendkrachten in onze auto's rijden, die een rijbewijs hebben. Die rijbewijzen checken we zelfs op echtheid."

Wakker gebeld door getuigen

Lamar en Yvonne, de bewoners van het huis waren niet thuis. Die zijn een lang weekend naar Lille in Frankrijk. Ze huren het huis van de broer van Yvonne. Ook die broer (Michiel) was op vakantie en stond met zijn vrouw Patricia en kinderen op de camping in Bladel. "We werden wakker gebeld door terrasbezoekers die het ongeluk zagen gebeuren. Zij hebben ook de bestuurder tegengehouden, toen die weg wilde gaan," vertelt Patricia van Gils.

De huiseigenaren reden 's nachts nog naar Prinsenbeek. "Schrikken. Niet te geloven dat ze op deze plek binnenrijden, bij een rechte straat", zegt Patricia. Je mag maar 30 kilometer per uur rijden in de straat. "Waarschijnlijk reed de man harder, maar er kan ook veel schade ontstaan als je net op de verkeerde hoek binnen rijdt", aldus de eigenaresse die blij is dat er geen gewonden zijn gevallen. "Gelukkig was er niemand thuis. Liever materiale dan persoonlijke schade."

Huis was net compleet verbouwd

Haar man Michiel de Ridder is druk bezig om foto's voor de verzekering te nemen. De hele nacht waren ze bezig met het ongeval. "De brandweer is geweest, de politie, bouwkundige en een bedrijf dat er eerste schade binnen en buiten heeft hersteld"," aldus Patricia. Binnen zie je- los van een kapotte verwarming en de planken die voor de ramen en deur zitten- dan ook geen schade meer.

Het vervelende: de hele woning huis was net verbouwd. "Die verbouwing was echt net klaar. De bewoners zitten er pas een paar maanden in, alles was spic en span in orde. Nu moeten we deels opnieuw beginnen. Maar de schouders eronder en door", zegt Patricia opgewekt.