PSV-fans kijken tevreden terug op seizoen met twee prijzen

Na een 1-2 overwinning tegen AZ kwam het seizoen van PSV ten einde. Door dit resultaat eindigen de Eindhovenaren op de tweede plek in de Eredivisie. Na een roerig einde van het seizoen kijken de supporters toch tevreden terug op de resultaten

In het seizoen waarin rivaal Ajax in alle vier de confrontaties werd verslagen, waardoor de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal gewonnen werd, liepen de Eindhovenaren het hoofddoel mis. De landstitel ging met nog twee wedstrijden te gaan naar Feyenoord en dat zien de supporters toch wel als een teleurstelling.

"Het is jammer dat we tweede zijn geworden", klinkt het toch ook wel op Stratumseind. "Ook dat Ruud van Nistelrooij op deze manier vertrokken is, is gewoon zonde." De oud-trainer van PSV en clubicoon stapte afgelopen week onverwachts op bij de club.

Op Stratumseind in het centrum van Eindhoven waren veel supporters aanwezig om PSV ook voor deze laatste wedstrijd nog aan te moedigen. Een uitspraak was wel erg vaak te horen na de wedstrijd. "Helemaal niets in Amsterdam", zongen de fans op Stratumseind.

Het aankomende seizoen

Door de supporters werd al snel de blik op het volgende seizoen gericht. "Probeer die miljoenen binnen te halen", geeft een aanhanger als tip mee aan de club. Doordat PSV zich heeft geplaatst voor de voorrondes van Champions League kunnen er tientallen miljoenen euro's binnen gehaald worden

Ook hopen de PSV-fans dat er komend seizoen niet teveel aan de selectie veranderd. "Ze moeten echt de spelers houden en niet teveel verkopen." Ondanks het roerige einde overheerst de clubliefde en tevredenheid onder de supporters. "Het was wel een mooi seizoen en alles komt weer goed."

