PSV naar voorronden Champions League na 2-1 overwinning op AZ

PSV heeft zondagmiddag met 2-1 gewonnen van AZ. Daarmee stelde het de tweede plek veilig en dus ook voorronden Champions League. Het sluit daarmee een roerig seizoen positief af en mag het hopen op flink wat extra miljoenen deze zomer.

Dat na een uur voetballen het meest enerverende moment de tussenstand bij Ajax was zei genoeg over de wedstrijd tussen AZ en PSV. De druk stond er bij de vol op bij de Eindhovenaren die, als Ajax zou winnen, minimaal een punt moesten pakken.

AZ speelde nog voor een plek hoger op de ranglijst en dus Europa League voetbal. Dan moest Ajax juist verliezen. Daarom leek het erop dat de ploegen allebei het zo lang mogelijk op 0-0 wilde houden om af te wachten wat er bij Ajax zou gebeuren.

Ajax op achterstand

De spaarzame kansen waren vooral voor AZ. Walter Benitez moest twee keer redden op een schot van Vangelis Pavlidis en een schot van Tijani Reijnders ging voorlangs. Weinig om van te genieten en daarom werd de 2-1 achterstand van Ajax tegen FC Twente groots bekend gemaakt op de borden in het stadion. Het nieuws werd gevierd alsof er zojuist op het veld in Alkmaar was gescoord.

Na 65 minuten was het ook in Alkmaar raak. Uit het niets werd Xavi Simons weggestuurd en kon hij alleen op weg naar de doelman. Oog in oog met de AZ-goalie wist hij keurig af te ronden. 0-1. Aan alle onzekerheid leek een einde te komen.

Gelijkmaker

Toch ontsnapte PSV een paar minuten later aan de gelijkmaker. Jesper Karlsson kon vrij uithalen maar weer wist Benitez knap te redden. Maar spannend werd het niet meer ook omdat Ajax op een 3-1 achterstand kwam. Het resultaat in Alkmaar was niet meer belangrijk voor PSV.

Een kleine tien minuten voor tijd werd het nog wel 1-1. Jesper Karlsson benutte een strafschop. Voor PSV was het allemaal niet meer belangrijk gezien de tussenstand in Enschede. Maar als AZ zou winnen kon het Ajax nog voorbij gaan, iets wat de PSV-supporters ook niet erg vonden.

Spannende slotfase

In de blessuretijd werd gebeurde er nog genoeg. Anwar El Ghazi kreeg een rode kaart en in het uitvak werden fakkels afgestoken. Ondertussen ging AZ op jacht naar de overwinning. Die kwam er niet meer want het was weer Xavi Simons die PSV aan de leiding zette. Hij maakte de 1-2 waarna de wedstrijd ook klaar was.

PSV eindigt na een roerig seizoen toch tweede en blijft uitzicht houden op de Champions League miljoenen. Het speelt in augustus twee voorrondes om de groepsfase te bereiken. De laatste twee jaar lukte dat niet. Mocht het komende zomer wel lukken kan PSV tientallen miljoenen euro's bijschrijven. Wel moet er een nieuwe trainer komen omdat Ruud van Nistelrooi deze week opstapte.

