Van Nistelrooij blijft PSV'er na vertrek: 'Zal club altijd blijven steunen'

PSV zit voor altijd in het hart van Ruud van Nistelrooij. Dat benadrukt het clubicoon, dat woensdag per direct opstapte als hoofdcoach van de Eindhovense voetbalclub, op Twitter. "Ik zal de club en het team altijd blijven steunen."

Van Nistelrooij vat de tien jaar dat hij als trainer bij de Eindhovense club actief was 'een prachtige rit'.

"Ik mocht jeugdspelers helpen met geweldige collega’s bij de Academy, zodat zij de stap konden maken naar Jong PSV, PSV 1 of naar het profvoetbal bij een andere club. Talloze spelers waar ik nu met trots naar kijk in het betaalde voetbal. Van de Keuken Kampioen Divisie, de Eredivisie, PSV 1 en de grote competities in Europa. Vijf jaar heb ik ervaring opgedaan als assistent-trainer en spitsentrainer terwijl ik intussen mijn diploma's behaalde. Daarna volgden drie jaar als hoofdtrainer bij 0nder-19 en een jaar bij Jong PSV. En vervolgens het ultieme: hoofdtrainer worden van PSV 1. Prijzen winnen voor deze prachtige club met geweldige supporters. Bedankt voor jullie nooit aflatende steun overal waar we speelden!"

Kou uit de lucht

Van Nistelrooij zou dit seizoen gebotst zijn met zijn assistenten Fred Rutten en André Ooijer en hij moest in de media vernemen dat spelers met de directie over hem hadden gesproken. Algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart spraken dinsdagavond uitgebreid met de oud-voetballer en dachten veel kou uit de lucht te hebben gehaald maar Van Nistelrooij stapte woensdagochtend alsnog op.

PSV was ondanks alles wel redelijk succesvol onder de oud-topspits. Dit ondanks de tussentijdse verkoop van sterkhouder Cody Gakpo en toptalent Noni Madueke. De Eindhovense club veroverde dit seizoen de Johan Cruijff-schaal, de KNVB-beker en maakt kans om als tweede te eindigen in de competitie. Dat zou goed zijn voor een plekje in de voorronde voor de lucratieve Champions League.

