Joey Veerman en familie bedreigd na vertrek Van Nistelrooij: “Schijtwereld”

Woedend stond Joey Veerman voor de camera. Na een roerige week met het vertrek van Van Nistelrooij werd Veerman gezien als grootste aanstichter. Dat zou niet kloppen volgens de middenvelder die zelfs bedreigd is. “Ik ben echt heel pissig.”

Joey Veerman werd in diverse media aangehaald als de persoon die aan de basis stond van het vertrek van Ruud van Nistelrooij. Hij zou ontevreden zijn over de trainer en via zijn zaakwaarnemer zouden die gesprekken gelekt zijn. Dat klopt absoluut niet volgens de middenvelder die leegloopt voor de camera van de NOS. “Het was echt een kutweek. Ik vind het ongelooflijk dat je zonder enige weet van zaken namen gaat noemen. Ik krijg bedreigingen en mijn familie en zaakwaarnemer ook.”

"Het is belachelijk wat er geschreven is in de media"

De Volendammer haalt een voorbeeld aan van een foto van een echo van het kindje dat zijn vriendin gaat halen. “Dan plaatst ze een foto op Instagram en krijgen we daaronder de meest verschrikkelijke opmerkingen naar ons toe. Ik heb zelf de reacties uitgezet want je krijgt de meest gekke dingen binnen.” Veerman is dan ook echt helemaal klaar mee. “Het is echt een schijtwereld. Ik ben echt heel pissig. Het is belachelijk wat er geschreven is in de media. Wat sommige gasten willen aanrichten is niet te geloven.”

"Ik heb toen ook aangegeven dat wat in de media stond niet klopte"