Bedreiging van voetballers kan erger: Willy en René ooit belaagd door RAF

PSV heeft de cruciale tweede plaats veiliggesteld waarmee een einde komt aan een tumultueus seizoen en een hele gekke week. Behalve over het voetbal en het vertrek van trainer Van Nistelrooij gaat het bij PSV ook over de bedreigingen die zijn binnengekomen, met name bij Joey Veerman. Maar wat blijkt: het kan altijd erger. Midden jaren 70 had de gevreesde Duitse Rote Armee Fraktion (RAF) het voorzien op de gebroeders Van de Kerkhof.

"Het was een hele vervelende tijd", herinnert Willy van de Kerkhof zich in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het was midden jaren 70 en de RAF vond dat Philips, het grootkapitaal, te veel geld in het voetbal stopte. En dus werden René en ik, Huub Stevens en Adrie van Kraaij bedreigd. We werden dag en nacht beveiligd."

De bedreigingen hadden niet alleen grote gevolgen voor de voetballers zelf maar ook voor de gezinnen. "Er gingen zelfs beveiligers mee met de kinderen naar school tot de school uit was. En 's nachts zaten er twee mensen beneden in de huiskamer en er zat nog iemand in een auto voor het huis om te kijken of er iets verdachts de straat in kwam. Je leven staat op zijn kop. Dat was echt niet leuk."

Als Willy ging trainen reed er een beveiliger voor en een achter hem. "Toch had ik niet echt angst dat er wat zou gebeuren omdat we zo goed beveiligd werden.." Na een week of twee kwam er aan de hele toestand een einde toen er in Duitsland een paar toplieden van de extreem-linkse RAF werden aangehouden. Maar als er weer bedreigingen in de voetballerij voorkomen, denkt Willy er nog wel eens aan terug.