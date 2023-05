Toeteren in Eindhoven na winst president Erdogan: 75 boetes uitgedeeld

De politie heeft 75 automobilisten bekeurd op Woenselse Markt in Eindhoven. Daar vierden Turkse Eindhovenaren de verkiezingsoverwinning van president Erdogan. Alleen daarbij werden de nodige verkeersregels aan de laars gelapt.

Honderden Eindhovenaren stapten zaterdagavond de auto in om de zege van de zittende Turkse president te vieren. De feestvierders reden toeterend door de stad en er werd met vlaggen gezwaaid. Dat gebeurde ook in andere steden in Nederland, zoals Tilburg en Amsterdam.

Niet alles toestaan

De politie hield een oogje in het zeil toen eerste mensen van Turkse origine de weg op gingen. "Uiteraard gaven we daarbij ruimte aan uitingen van blijdschap, zoals we dat ook bij andere grote evenementen doen als carnaval, Koningsdag, voetbalwedstrijden en de jaarwisseling. Maar dat betekent niet dat alles is toegestaan."

Verkeersovertredingen

Volgens de Eindhovense politie werden er tijdens het feestvieren flink wat verkeersovertredingen gemaakt zoals onnodige geluidshinder veroorzaken en onnodig stilstaan. "We wilden zoveel mogelijk voorkomen dat de vlam in de pan sloeg, maar door de overtredingen stond de feestelijke sfeer op sommige momenten onder druk."

Er zijn daarom 75 bekeuringen uitgedeeld op en rond de Woenselse Markt aan de Turkse feestvierders. De Eindhovense politie meldt dat de avond verder feestelijk verliep zonder grote problemen.

Op beelden is te zien hoe er net als bij overwinningen van het Turkse elftal flink getoeterd word en files staan in Eindhoven.