Verminkte kabouters en poep in het bos, vrijwilligers uit het veld geslagen

Er is reuring in het Erpse Kabouterbos. Herrieschoppers hebben er tussen de bomen gekakt, het bos 'versierd' met toiletpapier en kabouterbeeldjes gestolen. Vermoedelijk zijn het artiesten of bezoekers van festivals 7th Sunday en Harmony of Hardcore, net als vorig jaar. "Maar de poep is nieuw", vertelt eigenaresse Eline Kanters. Ze is er helemaal klaar mee. "Zo hoeft het van mij niet meer."