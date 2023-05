Man bijt hond-icoon Grietje Post (85) overleden na ziekbed

Grietje Post uit Werkendam is maandag op 85-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Jarenlang was ze een kijkcijferkanon in het programma Man bijt hond van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Zelfs toen het programma in 2019 een doorstart maakte bij SBS6 werd Grietje gevraagd voor haar eigen brievenrubriek. Kijkers omarmden haar.

Evie Hendriks Geschreven door