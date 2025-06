De Avond4daagsen van start: dit is waarom we graag achter elkaar wandelen

'Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet...' en ‘We zijn er bijna...’. De stilte in de avonduren wordt deze weken stemmig doorbroken door basisschoolkinderen die zich voor zonsondergang luidkeels naar de finish van de wandelvierdaagse zingen. In hun kielzog ouders met buggy’s als bezemwagens en opa’s en oma’s die de tweede stem proberen mee te neuriën. Brabant kent ruim vijftig avondwandelvierdaagsen. Waarom vinden wij het eigenlijk zo leuk om avond aan avond achter elkaar aan te lopen?

Om die vraag te beantwoorden wandelen we eerst even een stukje terug in de tijd. De vierdaagse bestaat namelijk al meer dan een eeuw. In 1909 introduceerde de Nederlandse Bond voor Lichamelijk Opvoeding de eerste wandelmars in Nijmegen. Vier dagen met elkaar samen lopen zou de gezondheid van de Nederlanders verbeteren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de vierdaagse in de avonduren een blijvertje. Van Bergen op Zoom tot Geldrop en van Made tot Boxmeer lopen jaarlijks zo'n 35.000 mensen mee, voornamelijk kinderen. Er lijkt geen einde te komen aan de populariteit van het evenement.

"Het geeft mensen het gevoel een eenheid te zijn."

“Mensen zijn groepsdieren. Wij willen altijd dingen met elkaar doen”, zo verklaart cultuursocioloog Peter Achterberg van Tilburg University de enorme belangstelling voor het wandelevenement. “Je zou denken dat mensen in het geïndividualiseerde Nederland het helemaal niks vinden om samen iets te doen, maar dat is dus niet zo. Je ziet het ook bij bijvoorbeeld grote festivals waar we massaal heengaan.”

Volgens Achterberg ontstaat het groepsgedrag niet eens bewust. “Tijdens de avondvierdaagse komen ouders met elkaar in gesprek en zoeken de kinderen elkaar op om bijvoorbeeld liedjes te zingen. Anderen willen gewoon een medaille halen. Dat geeft mensen op school of in een dorp het gevoel samen een eenheid te zijn.”

"We hebben 'm allemaal weleens gelopen."

Zeg je Avond4daagse, dan poppen vaak meteen mooie gedachten op. Zoals die aan het feestelijke onthaal met bloemen en snoepzakken op de plaatselijke Via Gladiola, de versnaperingen onderweg en dat felbegeerde kruisje. Want was het nu de derde of vierde keer dat je meeliep? Ook traditie speelt een rol. Achterberg: “We hebben ‘m allemaal weleens een keer gelopen. Als kind of als ouder of wellicht zelf als organisator. Mensen vinden het belangrijk een traditie in stand te houden.”

"Heerlijk groepsgevoel."