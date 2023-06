In container gedumpt hondje woont nu bij vuilnisman: ‘We zijn superhappy’

Het hondje dat uit een vuilcontainer in Den Bosch werd gered, heeft een nieuw thuis. De vuilnisman die het hondje vond heeft Boris, zoals het beestje nu heet, geadopteerd. “Hij doet het keigoed. En mijn kinderen zijn dolblij dat we nu eindelijk een hond hebben”, vertelt Boy de Wilde.

Boy kon begin april zijn ogen niet geloven toen hij de zakken van een ondergrondse vuilcontainer in zijn vrachtwagen gooide. Tussen het vuilnis zag hij plots een hondje verschijnen. In grote paniek sprong het dier van de metershoge vrachtwagen af en belandde levenloos op de grond. “Ik dacht: die gaat dood”, zei Boy toen. Maar in het dierenasiel in Den Bosch knapte het hondje snel op. Hij kreeg de naam Boris en is inmiddels helemaal aangesterkt. Vanwege het politie-onderzoek moest hij nog even in het asiel blijven, maar sinds dinsdag zijn Boy en zijn vrouw officieel de nieuwe baasjes. Hun twee zoontjes van 10 en 8. Die sprongen een gat in de lucht toen ze hoorden dat ze een hond kregen, vertelt Boy. “Wij hebben vroeger altijd honden gehad, maar daar hadden we met jonge kinderen geen tijd voor. Nu zijn ze op een leeftijd dat ze hem zelf ook kunnen uitlaten. Dus dit komt precies op het goede moment.”

"Hij is vrolijk en wij zijn superhappy met hem."

Met het hele gezin gingen ze Boris ophalen in het dierenasiel. “Die hond wist niet wat hij meemaakte", zegt Boy. "Hij heeft altijd heel weinig aandacht gehad, maar nu zaten er ineens heel veel mensen om hem heen. Hij was continue aan het springen en blaffen.” Het hondje had een flinke metamorfose ondergaan. “Je herkent hem niet meer terug”, zegt Boy. “Toen hij naar het asiel ging was hij getraumatiseerd en echt mager. Nu is hij wat dikker en doet hij het keigoed.” Maar volgens de vuilnisman was Boris snel gewend op zijn nieuwe plek. “Hij was helemaal niet bang en vindt het wel prima. Het is echt een lief, grappig beestje.” Hij luistert goed naar zijn naam, gaat op commando zitten en luistert als hij naar zijn plaats moet, volgens Boy. "Hij is heel vrolijk en wij zijn superhappy met hem."

"Ik zou graag willen weten waarom het zo gelopen is.”

De dierenpolitie onderzoekt nog steeds hoe het hondje in de container terechtgekomen is. Boy wil graag weten wie de oorspronkelijke eigenaar was. "Ik zou graag willen weten waarom het zo gelopen is", zegt hij. "Ik heb er alles aan gedaan. Nu is het aan anderen om te laten zien dat ze goede speurhonden zijn", lacht hij. Tijdens zijn dagelijkse rondje op de vrachtwagen denkt Boy nog weleens aan de dag dat hij de viervoeter vond. "Ik blijf lekker m'n ding doen, daar is geen verandering in gekomen. Maar er is voor ons wel iets heel moois uitgekomen," besluit Boy. LEES OOK: Hond gedumpt in afvalcontainer, springt na dagen in handen van vuilnisman