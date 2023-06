Sigaretten nu al weg uit vier Jumbo-winkels: ‘Niet meer van deze tijd’

Vier Jumbo-winkels stoppen een jaar eerder dan gepland met de verkoop van sigaretten. Dat bevestigt de supermarktketen na vragen van Omroep Brabant. In Heeswijk-Dinther, Vught, Nuenen en Krimpen aan de IJssel zijn over twee weken geen sigaretten, shag en vapes meer te vinden. Klanten die woensdagochtend sigaretten komen halen schrikken van het nieuws: “Dat is heel erg, dan loop ik binnenkort gestrest hier over straat.”

Bij de servicebalie in de Nuenense supermarkt zijn nu nog sigaretten, staatsloten en scheermesjes te koop. Dat gaat over twee weken helemaal veranderen weet een woordvoerder van Jumbo te vertellen. “In vier winkels zijn we gestart met een nieuwe invulling van onze servicebalie”, zegt Linda Roovers. “Het wordt een servicepunt waar wij vragen kunnen beantwoorden. Bloemen en planten zijn voortaan in de winkel te koop en tabak en kansspelen zijn niet verkrijgbaar.”

“Ik snap het wel, maar ik ben het er niet mee eens."

Volgens de woordvoerder is het een voorbereiding op het landelijke verbod. Vanaf juli 2024 mogen supermarkten geen sigaretten meer verkopen. Met deze test in vier winkels bekijkt de supermarktketen hoe ze de winkels het best opnieuw kunnen inrichten. Volgens supermarkteigenaar Roland Grimberg is het een logische stap dat sigaretten verdwijnen uit zijn winkel in Nuenen. “Het is niet meer van deze tijd, waarom dan nog een jaar wachten?” Zelf is Grimberg al jarenlang gestopt met roken. “Het kost ons wel wat omzet, maar de gezondheid is belangrijker”, zegt Grimberg. Kees Rovers heeft net een pakje sigaretten gehaald. “Ik snap het wel, maar ik ben het er niet mee eens”, is zijn eerste reactie. “Het is jammer, maar misschien wel een stimulans om te stoppen.” Of dat gaat lukken? “Ik heb het vaker geprobeerd.” En anders kan Rovers nog een jaar terecht bij de buren, de Albert Heijn, want daar zijn nog wel tabaksproducten te koop.

"Stoppen? Nee, nee. Gewoon doorgaan."

Een man die net een pakje Kent heeft gehaald vindt het allemaal heel erg. “Voor mij en heel veel andere mensen is het echt niet fijn. Stoppen? Nee, nee. Gewoon doorgaan. We zijn nou eenmaal verslaafd en dan kom je er toch niet vanaf.” De komende twee weken gaat hij nog even een grote voorraad inslaan om een tijdje ‘vooruit’ te kunnen. "Het maakt mij niet uit dat ze stoppen”, zegt een vrouw die met zes dozen vloeitjes naar buiten loopt. “Deze dozen zijn voor mijn zoon en kleinzoon, ik heb er maar een paar extra meegenomen. Ik zal vanaf nu wel naar de Albert Heijn moeten om de vloeitjes te halen.” En de shag dan? “Daarvoor gaan ze naar België, dat is een stuk goedkoper.” De niet-rokers die boodschappen doen bij de Jumbo in Nuenen vinden het ook prima dat hun supermarkt stopt met de verkoop van tabak. “Het zal me een worst wezen, ik ben toch al jaren lang gestopt.” Lidl stopte in oktober 2021 al met de verkoop van sigaretten, andere supermarkten wilden toen niet volgen. Vanaf 1 juli 2024 geldt er een landelijk verbod op verkoop van tabak in supermarkten. En vanaf 2030 mogen sigaretten ook niet meer verkocht worden bij tankstations.