De 15-jarige uit Uden die wordt vermist is weer terecht, zo meldt de politie. Ze is in goede gezondheid gevonden en is veilig.

De politie deelde op Facebook haar foto en informatie over haar vermissing. Onder de Facebook-post werd door lezers gereageerd. Sommigen meenden haar gezien te hebben, anderen deelden het bericht. De politie vroeg contact op te nemen als het meisje gezien werd.