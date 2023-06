Eindelijk oplossing voor het 'eenzame huis' met een hek eromheen

Eindelijk is er een oplossing voor het ‘eenzame huis’ in de Jacob van Deventerstraat in Eindhoven. Verhuurder Trudo liet alle huizen eromheen al slopen, maar moest deze woning laten staan. Het was het enige koophuis van het blok. Toch gaat het straks tegen de vlakte. “Binnen twee of drie weken gaan we het slopen", zegt woordvoerder Thijs Portz van Trudo.

Het was het gevolg van een langslepende zaak. Twee jaar geleden al begonnen de gesprekken. “We hebben heel lang geprobeerd met deze man onderhandelingen te starten. Die hield hij steeds af. We zijn ook woningen gaan bezichtigen. Maar hij was heel lang afhoudend.”

De vraag is waarom de man uiteindelijk toch wilde verkopen. Zelf wil hij dat niet vertellen, maar volgens Portz was de situatie niet meer houdbaar. “Totdat het moment kwam dat hij inzag dat het moeilijk werd de woning te houden. Hij zocht juridische hulp en zo is hij de onderhandelingen ingegaan. Dat duurde een tijd.”

Uiteindelijk kan Trudo opgelucht ademhalen. Donderdag was er een eindinspectie. Op zich was dat niet echt nodig omdat het huis toch gesloopt wordt. “Dat was vooral een formaliteit. Dat hoort bij het proces.” De sleutels zijn ingeleverd. Dezelfde dag passeert de woning nog bij de notaris en dan is Trudo weer eigenaar van de woning.

“Slepende zaken hebben we nooit graag natuurlijk. Nu kunnen we door. Het is voor alle partijen het fijnste als we een plan in zijn geheel uit kunnen voeren zonder dat er allemaal aanpassingen moeten doen. We kunnen er een punt achter zetten.”

Het hoekhuis werd in 2007 gekocht met de regeling ‘Slimmer Kopen’ van Trudo: met die regeling worden huurhuizen met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Voor hoeveel het nu is teruggekocht door Trudo wil de woordvoerder niet zeggen. “Daar doen we geen uitspraken over.”

Begin volgend jaar begint de nieuwbouw.

