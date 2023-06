Leo knutselde zijn eigen elektrische verwarmingssysteem in elkaar

Van het gas af gaan en overstappen op bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp kan je zo duizenden euro's kosten. Leo Burgers uit Escharen pakte dat anders aan. Hij bouwde zijn eigen elektrische verwarmingssysteem om zijn huis te verwarmen. Met een investering van zo'n 2500 euro zit hij er nu warmpjes bij en kon de cv-ketel de deur uit.

Leo wijst naar een soort schilderij aan de muur. Het is één van zijn infraroodpanelen. Dat is een van de onderdelen van zijn verwarmingssysteem. "Dit was de eerste," zegt hij. "Anderhalf jaar geleden zijn we gaan nadenken hoe we van het gas af konden. Dat was wel even puzzelen. We kwamen uit op infraroodpanelen."

Nu hangen er in zijn woonkamer, keuken en badkamer infraroodpanelen. Deze panelen werken op elektriciteit en stralen warmte uit waarmee hij zijn kamers verwarmt. En als dat niet genoeg is, hangt zijn grote troef boven op de plek waar eerst de cv-ketel hing. "Dit is een elektrische 120 liter grote warmwaterboiler," wijst Leo aan. "Voor als het echt koud is en de infraroodpanelen het alleen niet meer redden."