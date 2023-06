Elk ritje met deze nieuwe carpoolapp kost de provincie 77 euro

Het idee klinkt mooi: studenten die wonen op een plek waar weinig goede OV-verbindingen zijn kunnen sinds kort carpoolritjes plannen via een speciale app. Gratis, en de bestuurder krijgt als beloning ook nog eens 2 euro per meerijder uitbetaald. De provincie heeft daar flink in geïnvesteerd. Maar het animo voor de app neemt snel af, waardoor de kosten voor de provincie nu veel hoger liggen dan die 2 euro per ritje.

De app, Nabogo genaamd, is sinds maart 2022 te gebruiken in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen. In die gemeenten zijn veel OV-verbindingen verdwenen, Nabogo moest daarvoor een alternatief vormen. Zelf focust het bedrijf op de website ook met het voorkomen van files, en iets goed doen voor het milieu.

De app is niet nieuw ontworpen, het bedrijf erachter is al sinds 2018 actief in Denemarken en nog twee andere landen.

'Belastingvrije subsidie'

De eerste maanden na de lancering werden er via de app gemiddeld zo’n 330 ritjes per maand geboekt. De laatste maanden is dat aantal gedaald naar nog maar 109 ritjes, zo blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij Nabogo. Een rit staat bij Nabogo gelijk aan één meerijder, als er meerdere personen in een auto zitten telt dat dus als meerdere ‘ritjes’.

In advertenties stelt Nabogo de autobezitter 2 euro 'belastingvrije subsidie' per meerijder in het vooruitzicht. Met een simpel rekensommetje wordt aangetoond dat je zo wel 240 euro per maand kan verdienen door vrienden een lift te geven. 'Ondersteund door Provincie Noord-Brabant', zo staat in de advertentie te lezen.

77 euro per rit

Het bedrijf krijgt inderdaad geld van de provincie. In totaal is er 170.000 euro neergelegd voor het experiment. Met begin mei 2200 ritjes op de teller komt dat neer op een bijdrage van 77 euro per meegenomen carpooler.

Het project loopt nog tot november van dit jaar. Als het animo voor de app in hetzelfde tempo blijft dalen zullen er hooguit nog een paar honderd ritjes bijkomen, waarmee de bijdrage van de provincie per rit iets boven de 70 euro komt. De vraag is of je voor dat geld niet beter een bus kan laten rijden.

‘Kost nu eenmaal geld’

De provincie snapt dat het bedrag afgezet tegen het aantal ritjes misschien wel als erg prijzig wordt ervaren. Maar ‘innovatie kost nu eenmaal geld’, aldus een woordvoerder. Met name in de fase waarin iets nieuws wordt uitgeprobeerd, zoals nu met de Nabogo app, is het volgens de provincie niet zo gek dat er veel geld uitgetrokken wordt.

De 170.000 euro voor de carpoolapp komt uit een potje bedoeld voor experimenten op het gebied van gedeelde mobiliteit. Of dat geld goed besteed is, zal blijken na de evaluatie die gepland staat voor eind november.