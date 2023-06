Vrachtwagens pauzeren op de vluchtstrook door tekort aan parkeerplaatsen

Vrachtwagens op een rustplaats naast de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Parkeren daar waar het kan. Volgende Vorige 1/2 Vrachtwagens op een rustplaats naast de A16 bij Zevenbergschen Hoek.

Er is een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Het gaat in Brabant om een tekort van 776 plaatsen. Dit tekort loopt op naar bijna het dubbele in 2040, zo blijkt uit een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In Brabant zijn 2289 plekken waar vrachtwagenchauffeurs kunnen parkeren om te rusten. Maar dat zijn er dus niet genoeg, blijkt uit het rapport. Vooral in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg is er een tekort aan rustplekken. Een van de gevolgen van het tekort aan parkeerplekken is dat chauffeurs hun vrachtwagen parkeren op de vluchtstrook. Los van het feit dat dit niet mag, zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

"Het is af en toe echt schrikken."

Bert Kreefmeijer kan erover meepraten. Hij is vrachtwagenchauffeur en ziet dagelijks dit soort gevaarlijke situaties. “Vanmiddag nog stond er een vrachtwagen op de afrit. Dat is levensgevaarlijk. Het is af en toe echt schrikken.” Kreefmeijer noemt vooral de A67 als plek waar het probleem groot is. “Het is daar soms één grote chaos.” Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt het tekort aan rustplaatsen een groot probleem. “Chauffeurs moeten zich houden aan wettelijke rij- en rusttijden. Dan moeten de faciliteiten er zijn om daar aan te voldoen”, vertelt Simone Loeff, beleidsadviseur bereikbaarheid, aan Omroep Brabant. Het tekort zorgt voor stress bij chauffeurs. “Als ze iedere keer geen plek kunnen vinden, rijden ze door en dan kunnen ze zich niet aan de rij- en rusttijden houden. Met boetes als gevolg", zegt Simone Loeff van TLN.

"Het gebeurt dat ik op de derde parkeerplek nog niet kan parkeren."

Wim is ook vrachtwagenchauffeur en hij herkent zich in dit verhaal. “Het gebeurt wel eens dat ik op de derde parkeerplaats nog steeds niet kan parkeren. Dan rij ik maar door, bijvoorbeeld naar een industriegebied. En dan is het hopen dat je daar wel mag staan.” Volgens TLN is het probleem simpel, maar de oplossing niet. Dat komt omdat meerdere partijen moeten samenwerken, zoals gemeentes, de provincie en Rijkswaterstaat. Duidelijk is dat er meer rustplaatsen moeten komen, waar chauffeurs ook kunnen eten, naar het toilet kunnen, zich kunnen wassen en kunnen ontspannen. TLN denkt dat door bestaande parkeerplaatsen slimmer in te richten, er meer plaatsen beschikbaar kunnen komen. Ook zou er bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen ruimte gereserveerd moeten worden voor parkeerplaatsen en zouden er plaatsen kunnen komen bij grote terreinen die veel leeg staan.