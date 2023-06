Bankstel vliegt in brand, huis loopt grote schade op

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er een brand gewoed op de eerste verdieping van een huis in de Zijlstraat in Breda. De brand begon in een bankstel. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. Er raakte niemand gewond. Buren moesten tijdelijk hun huis verlaten.

Het vuur brak rond tien voor vier uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar die kon niet voorkomen dat er een flinke schade aan de binnenkant van de woning ontstond. Voor het blussen werden drie wagens ingezet.

Een aantal mensen moest worden geëvacueerd (foto: Perry Roovers/SQ Vision).