Roel van Gurp weer in de Eerste Kamer voor GroenLinks

Een kleine daad van verzet. Zo kan je de actie van de Brabantse GroenLinks-fractie afgelopen dinsdag tijdens de verkiezingen voor de Eerste Kamer wel noemen. Alle vijf leden stemden niet op een kandidaat uit de randstad, maar op Roel van Gurp uit Waalwijk en zo kan hij alsnog terugkeren.

De hoofdtaak van de Eerste Kamer is het controleren of wetsvoorstellen goed in elkaar zitten en uitvoerbaar zijn.

De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Van Gurp stond op plaats negen op de lijst voor GroenLinks. Die plek was eigenlijk te laag voor een zetel, maar dankzij de Brabantse voorkeursstemmen schoof hij een paar plekken op. De afgelopen vier jaar zat hij ook al in de Eerste kamer.

De actie was van tevoren niet gepland. “Ik had wel geruchten gehoord, maar daar ben ik niet zo van”, zegt Van Gurp. Hij heeft voorafgaand aan de verkiezingen ook geen contact gehad met de fractie in Brabant.

Ook na de stemming op dinsdag geloofde hij het nog niet. “Ik heb gewacht tot de kiesraad de uitslag officieel bekend maakte.” Toen die bevestigde dat hij inderdaad terug zou keren in de Eerste Kamer, drong het pas echt tot hem door. “Ik was totaal verrast. Ik ben nog steeds ontzettend blij maar ook overrompeld. Het duizelde me de afgelopen dagen en dat is eigenlijk nog steeds zo.”

Onverwachts was het ook voor het partijbestuur. De vraag was namelijk hoe die zouden reageren als niet de kandidaat hoger op de lijst een zetel zou krijgen, maar Van Gurp. “We hebben het er samen over gehad, want je wilt hier natuurlijk geen conflict over. Het partijbestuur is niet blij met voorkeursacties, maar maakt in dit geval gelukkig geen bezwaar.”

De Brabantse Statenleden konden dit doen, omdat hun stem voor de Eerste Kamer omgerekend 0,2 zetel waard is. Dat maal vijf maakt dus een hele zetel voor Van Gurp. Door deze actie wordt Brabant toch nog vertegenwoordigd in de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. De rest van de GroenLinks-senatoren komt uit de randstad.