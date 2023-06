Boze man van 76 tilt auto op met shovel: 'Ik was helemaal doorgedraaid'

Een 21-jarige Dongense wilde haar auto wassen voor de garagebox van haar ouders, waarna haar 76-jarige buurman door het lint ging en haar auto verplaatste met zijn shovel. Dat is een notendop hoe het misging afgelopen woensdag. "Meneer kwam schreeuwend, met bebloede polsen, naar me toe."

Na een korte rondvraag in de Schuberstraat is snel duidelijk waar onze verslaggever moet aanbellen. "Daar! Maar meneer is altijd bezig. Dus hij zal er wel niet zijn." Een oudere man met zilvergrijs haar opent de deur. "Goedemorgen jongedame," zegt hij glimlachend. Wanneer ik hem vraag hoe het afgelopen woensdag zo uit de hand kon lopen, vertrekt zijn gezicht. "Ik war helemaal doorgedraaid." Even verderop heeft hij een garagebox waar hij woensdagmiddag bezig was met zijn shovel. "Ik wou met m’n shovel naar buiten toe, naar m’n land. Toen stond er ineens een auto, op slot."

"Wat heeft hij bij mijn auto gedaan waardoor hij bloedende armen heeft?

De auto bleek van zijn achterbuurmeisje. De 21-jarige vrouw wilde haar auto wassen voor de garagebox van haar ouders, die haaks staat op die van haar buurman. "Ik was naar binnengelopen om een sopje te maken en me om te kleden, want ik kwam van m'n werk. Toen ik weer naar buiten liep, kwam meneer schreeuwend naar me toe met bebloede polsen." "Hij wees naar z’n armen en riep 'Kijk nou wat je hebt gedaan!' Dus ik dacht: Wat heeft hij bij mijn auto gedaan waardoor hij bloedende armen heeft? Mijn vader denkt dat de buurman via de onderkant van m’n auto de handrem eraf wilde halen." "Ik heb 'm geprobeerd zelf weg te duwen," zegt de man daarover. De Dongense dacht dat haar buurman niet naar buiten hoefde, omdat zijn auto al naast de garagebox stond. "Mijn garagedeur staat open," aldus de man. "Ik ben daar bezig. Dan vraag je dat toch even. Ik vind dat asociaal. Ik heb een paar keer gezegd: 'Zet hem nou weg, want ik moet eruit'. Maar zij zei 'Nee dat doe ik niet'."

"Ik schreeuwde 'Zet m’n auto neer! Zet ‘m neer!'"

"Zijn eigen auto stond er ook," zegt zijn achterbuurvrouw. "Hij was best agressief. Toen dacht ik: Ik ga er niet op in. Ik heb geen duidelijke vraag gehoord, alleen maar geschreeuw." Vervolgens begon ze haar auto te wassen. "Toen hoorde ik ineens dat hij zijn shovel startte. Hij zette toen die lepel zo onder m'n auto. Ik schreeuwde 'Zet m’n auto neer! Zet ‘m neer!' Ik heb geprobeerd aan de handrem te trekken. Toen heeft hij slaande en schoppende bewegingen gemaakt en me bij m’n keel gepakt." De man zette de auto in een grasveldje aan de overkant van de straat neer.

"En dan nu met m’n 76 jaar heb ik in de cel moeten zitten."