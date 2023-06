Drukte bij sportprijzenwinkel: Helma en Sven graveren zich naar de finish

Helma (68) en haar zoon Sven (40) van Bekerhuis Lambregts in Roosendaal werken zich een slag in de rondte om alle trofeeën en medailles op tijd af te krijgen voor het einde van het buitensportseizoen. “We zitten hier van ’s morgens zes tot ’s avonds tien te stressen. Zo gek hebben we het nog nooit meegemaakt.” Ondanks de drukte doen ze dat 'met liefde'. “Die blije gezichtjes van de kampioentjes. Daar doen we het voor”, zegt Helma.

In het kleine magazijn achter de winkel voorziet Sven de bekerplaatjes met een graveermachine vakkundig van een tekst. Helma plakt ze daarna op het marmeren voetje van een trofee met een miniatuurvoetballertje erop. Ze zijn bestemd voor de huldiging van een jeugdelftal van voetbalvereniging Cluzona in Wouw.

"Dit jaar moeten we improviseren."

“Het is vaak last-minute werk. Mensen komen dinsdag of woensdag naar de winkel en dan willen ze het vrijdag of zaterdag hebben. Eerder was dit niet zo'n probleem, maar dit jaar moeten we improviseren omdat onze belangrijkste leverancier door een brand is weggevallen. Bovendien hebben ook de bezorgdiensten het steeds drukker”, legt Helma uit. Toch gebeurt het volgens Sven zelden dat ze klanten 'nee' moeten verkopen. “Meestal vinden we wel een oplossing, maar rond deze periode komt alles tegelijk. Ook voor de wandelvierdaagsen maken we duizenden medailles en die moeten allemaal op tijd af zijn.”

"Ik blijf Sven helpen waar ik kan."

Sinds het overlijden van zijn vader in 2021 staan Sven en zijn moeder er alleen voor. “Onze Sven heeft nu de zaak overgenomen en ik blijf hem helpen zo lang ik kan. Ik had een hele lieve man en hij was ook enorm geliefd bij de klanten. Hij laat een enorm gat achter maar wij moeten verder. De zaak bestaat al vijftig jaar, het is ons levenswerk”, zegt Helma terwijl ze met moeite haar tranen bedwingt. Sinds corona zijn er veel sportprijzenwinkels verdwenen. Vooral de kleinere zaken konden het hoofd niet langer boven water houden. Helma: “We hebben het gelukkig overleefd dankzij een mooie vaste klantenkring. Veel verenigingen zijn hier al jaren kind aan huis. Ik kan precies in elke maand zeggen wie er komen. Bovendien zijn we niet vies van hard werken. Die lange dagen zouden met personeel niet te doen zijn.”

"Een beetje vrije tijd zou wel welkom zijn.""

Terwijl Helma gestaag doorwerkt aan de miniatuurtjes, helpt Sven tussen het graveren door een klant in de winkel. “Ik ben meer van de webshop en mijn moeder van het praatje en de kopjes koffie. Zo houden we elkaar mooi in balans. We kunnen er goed van bestaan, maar een beetje vrije tijd zou wel welkom zijn.”

Vooral voetbalbokalen zijn nu veel gevraagd (foto: Erik Peeters)