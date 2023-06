Dodelijk ongeluk met politieauto: agent die te hard reed wordt vervolgd

Een agent wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijke botsing tussen een motor en een politieauto. Bij het ongeluk, vorig jaar december in Eindhoven, kwam de 31-jarige motorrijder uit deze stad om het leven. De politieauto had voorrang. Toch is het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel dat de agent vervolgd moet worden. De bestuurder reed namelijk veel te hard.

Het ongeval gebeurde op 6 december rond het middaguur op de Dr. Cuyperslaan. Uit onderzoek van de rijksrecherche is gebleken dat de politiewagen op weg was naar een melding. De auto reed over de Dr. Cuyperslaan toen de motorrijder die weg opreed om over te steken. Hierbij werd de motor geschept.

De agent had voorrang, maar hij overschreed de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur zeer fors. Volgens het OM was hiervoor geen noodzakelijke of dringende reden.

De politieman en de nabestaanden van het slachtoffer zijn van het besluit van het OM op de hoogte gebracht.

