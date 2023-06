Man belde meer dan vijftig keer naar 112 zonder reden en is opgepakt

Een 38-jarige Roosendaler heeft afgelopen nacht meer dan 50 keer het alarmnummer gebeld, terwijl er geen sprake was van nood. De man is aangehouden in zijn woning en de politie heeft aangifte tegen hem gedaan.

Nadat de de politie de Roosendaler had opgespoord, kon hij in de loop van de ochtend aangehouden worden. Dat gebeurde bij hem thuis in het centrum van de stad. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook is zijn telefoon in beslag genomen.

Het is niet duidelijk waarom de man zo vaak 112 belde, wat alleen mag bij nood of een verdachte situatie. De politie neemt valse meldingen heel hoog op. Wie het 112-nummer misbruikt, pleegt namelijk een misdrijf. Als je wordt gearresteerd, kun je een boete en taak- of gevangenisstraf krijgen.

In het geval van een 'nepbeller' kan de politie gegevens opvragen bij de alarmcentrale en zo de beller opsporen. Volwassenen kunnen een gevangenisstraf tot drie maanden krijgen voor 112-misbruik. Een geldboete kan oplopen tot 9000 euro.

