Enorme groei aantal leerlingen: school zoekt 50 nieuwe medewerkers

Willy Evers van het Stedelijk College in Eindhoven zit met zijn handen in het haar. Zijn middelbare school is op zoek naar vijftig nieuwe medewerkers. “Ik zeg nooit dat iets niet lukt, maar het zal een zware dobber worden,” zegt opleidingsdirecteur Evers.

Die medewerkers zijn nodig om ‘anderstaligen’ de Nederlandse taal en cultuur te leren. De school kan de toestroom van kinderen uit het buitenland niet meer aan. “De explosie die we nu zien is bizar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.” Eindhoven wordt op dit moment overspoeld met kinderen van twaalf tot en met zestien jaar uit andere landen. Ze melden zich aan voor het Global College, een onderdeel van het Stedelijk College. Evers zoekt personeel om deze kinderen een plek te geven: van tientallen docenten tot conciërges. Via een filmpje op Facebook roepen kinderen van de school mensen op om zich te melden. Dat leidde al tot veel reacties.

"We willen niet dat de kinderen thuis zitten."

Evers wil zelfs mensen aannemen zonder onderwijsbevoegdheid. “Alleen docenten aantrekken kan niet, want die zijn er gewoon niet. We willen dat de kinderen niet thuis hoeven te zitten. Een kind dat thuis zit, socialiseert niet." De minimale eis voor een nieuwe medewerker is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). “Ze moeten wel affiniteit met kinderen hebben. Liefst aangevuld met een pedagogische opleiding, zoals sociaal werk. De nood is heel hoog. Anders zou ik dit zo niet doen." De kinderen die nu zich nu melden, hebben verschillende achtergronden. Het gaat met name om statushouders en kinderen van arbeidsmigranten en expats. “Het gaat bijvoorbeeld om alleenstaande minderjarige vreemdelingen die bij een gastgezin of een voogd wonen. Bij de arbeidsmigranten gaat het om kinderen uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Portugal. De ouders van expatkinderen werken bij ASML en de toeleveringsbedrijven. Veel Aziatische kinderen komen hier om Nederlands te leren.” Waar het eindigt weet Evers niet. Dat is een grote zorg. Al tientallen jaren begint het schooljaar met 180 kinderen uit het buitenland. “Er zit geen rem op de aantallen. Vorig jaar waren het er 300. Dat kwam door de oorlog in Oekraïne. Nu zitten we zelfs op 600 kinderen die we op 1 september een plek op de school bieden.”

“We worden steeds overvallen door de enorme aantallen."

Hij verwacht rond de kerst zelfs 800 kinderen te hebben. In september opent in Eindhoven de derde locatie met honderden kinderen. Nu zit die plek al vol. Rond de herfst moet er een vierde gebouw beschikbaar komen. Gesprekken met de gemeente lopen al. “We worden steeds overvallen met de vraag ’Wat gebeurt er nu?’. Het komt echt met golven.” 7 en 8 juni vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

Willy zoekt vijftig nieuwe medewerkers (foto: Rogier van Son).