112-nieuws: man valt uit raam boven eetgelegenheid • autobrand in Helmond

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan het Permekeplein in Roosendaal. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. Die was niet meer te redden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar is nog enige tijd bezig geweest met nablussen. Door de brand raakten twee auto's die vlakbij geparkeerd stonden zwaar beschadigd. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.