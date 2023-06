112-nieuws: twee gewonden bij steekpartij • bosbrand in Oisterwijk

21.12

Aan de Oirschotsebaan in Oisterwijk is vrijdagavond een bosbrand uitgebroken. Vanwege de droge grond heeft de brandweer opgeschaald, al is het vuur inmiddels onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De woordvoerder zegt geen indicatie te hebben dat het vuur zou zijn aangestoken.

Het vuur was op twee verschillende plekken ontstaan, beide op een gebied van ongeveer 25 vierkante meter.

Even was de veiligheidsregio bezorgd dat de rook over het Intents festival zou trekken. De locatie van dat enorme meerdaagse dancefestival is op een sportpark naast het bosgebied. "De rook trok echter niet die kant op, dus het festival is niet in gevaar geweest", aldus de woordvoerder.