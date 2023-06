Bewoners flink mishandeld bij overval in hun huis, man vocht met de daders

Een man en vrouw zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij een overval in hun huis aan het Pater Van den Elsenplein in Tilburg. Ze zijn volgens de politie 'flink mishandeld'. Vier gemaskerde mannen drongen rond halfdrie 's nachts het huis binnen.

De bewoner ging het gevecht aan met de overvallers, laat de politie weten. Mogelijk was dit de reden dat ze er zonder buit vandoor gingen.

Rennend door de buurt

De politie kwam na de overval met veel eenheden naar het Pater Van den Elsenplein.

Getuigen zouden de verdachten in de buurt hebben zien rennen. Mogelijk zijn ze daar in een auto gestapt. De politie hoopt dat iemand dit gezien heeft. In dat geval wordt diegene gevraagd contact op te nemen met de politie.

Doel onduidelijk

De twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De recherche doet onderzoek.

Het doel van de overval is de politie nog niet duidelijk. "Zo op het eerste oog zijn er geen spullen meegenomen."