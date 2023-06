Nick Kersten (32) gewijd tot priester: ‘Nu ben ik intens gelukkig’

Als kind kwam Nick Kersten (32) uit Uden niet zo vaak in de kerk. Maar toen hij tijdens zijn studie bestuurskunde een bijbel kocht, vond hij zijn roeping. Nick voelde dat hij priester moest worden. Hij gooide het roer om en vandaag was het zo ver. In de Sint Jan in Den Bosch werd hij tot priester gewijd.

Languit ligt Nick Kersten op de grond van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Het is een gebaar van overgave. Als hij is opgestaan volgt de handoplegging van bisschop De Korte. De priesterwijding van Nick is bijzonder in een tijd dat de kerken steeds verder leeglopen en zelfs verkocht of gesloopt worden.

Nick heeft een grote glimlach op zijn gezicht als we hem na afloop spreken. "Het was schitterend. Ik heb ervan genoten. Van tevoren was ik een beetje zenuwachtig. Maar nu ben ik intens gelukkig."