Een priesterwijding als een huwelijk: 'De gelukkigste dag van zijn leven'

Toen Norbert Swagemakers tot priester werd gewijd, liepen er tientallen studenten op het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Bijna dertig jaar later, hij is inmiddels rector van dit instituut, volgt slechts een enkeling deze opleiding. “We zijn nog van deze tijd, maar we moeten wel blijven zoeken naar mogelijkheden om ons te profileren.”

De in 1966 in Goirle geboren Norbert Swagemakers spreekt uit ervaring. Hij werd in 1994 tot priester gewijd en was in verschillende parochies in Brabant en Gelderland actief. Begin 2021 werd hij door bisschop Gerard de Korte gevraagd rector te worden van het Sint-Janscentrum. In dit gebouw kunnen mensen opgeleid worden tot priester of andere functionarissen die hem bij kunnen staan (diaken of catechist).

Het bisdom Den Bosch staat voor een feestdag. In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch wordt zaterdag Nick Kersten tot priester gewijd. Norbert Swagemakers maakt een vergelijking: “Voor anderen zou het de dag zijn waarop ze zijn getrouwd. De gelukkigste dag van je leven. Zo zou je het kunnen ervaren, maar ik hoop ook dat daarna voor Nick nog veel dagen met fijne ervaringen zullen volgen.”

Swagemakers werd er ook geschoold. “Maar dat was in een hele andere tijd. We verbleven toen in het seminarie met veel meer studenten. Grote voordeel hiervan was dat je je aan elkaar kon optrekken en van elkaar kon leren. Tijdens de lessen, maar ook ’s avonds bij het eten. Nu is het veel minder druk op het centrum. Ik wil niet zeggen dat het saai is, maar er zou wel meer leven mogen komen in ons huis, zoals ik de opleiding noem. Ook in het belang van de studenten.”

Het bisdom zoekt naar mogelijkheden om de studie-omgeving levendiger te maken. “Ik denk aan het combineren met andere opleidingen of het anders inrichten van het gebouw. Over die plannen zijn we nog maar net aan het praten”, vertelt de voormalige pastoor van onder meer de Damiaanparochie in Helmond, die geen haast heeft. Zijn drie voorgangers, onder wie bisschop Toon Hurkmans, zijn allen tien jaar rector geweest. Swagemakers wil het er ook zeker een decennium volhouden.