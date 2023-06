Johnnie en Mieke zeggen dag tegen hun Dagwinkel: 'Er is geen opvolger'

Wie in Vorstenbosch zin heeft in een zak chips of een fles fris zal buiten het dorp naar een supermarkt moeten gaan. De enige supermarkt in het dorp sluit zaterdag de deuren. Na ruim elf jaar stoppen de eigenaren Johnnie en Mieke van der Heijden er mee. "Dat is heel erg balen", zegt Mieke.

"Vandaag is het onze laatste dag en daarna is er geen Dagwinkel meer in Vorstenbosch. Het pand is dan leeg en op dit moment is er geen opvolging. De mensen uit het dorp zullen dus voorlopig naar een andere supermarkt in de omgeving moeten gaan", vertelt Mieke. Ook spelen het personeelstekort en de vele prijsstijgingen mee, laten de eigenaren weten tegenover Dtv Nieuws .

De twee eigenaren werkten hun laatste dagen met een 'dubbel gevoel'. "Enkele vaste klanten nemen persoonlijk afscheid in de winkel, met een kaartje of een presentje. We hebben er heel hard voor gewerkt, maar dit is de enige juiste keuze. We werken al maanden naar deze dag toe, en het is fijn dat er zicht is op een einde", vertelt de mede-eigenaar van de winkel.

Al met al was het een moeilijke beslissing voor de eigenaar van de Dagwinkel. "We hebben gekozen voor het gezin, en niet meer voor de winkel. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestoken, negentig uur per week. Die beslissing is niet over een nacht ijs gegaan, en die doet heel veel pijn", liet Johnnie van der Heijden al weten in maart, toen de sluiting werd aangekondigd.

Wat er nu met het pand van de Dagwinkel gaat gebeuren, is nog niet bekend. "Of er opnieuw een kleine supermarkt of bijvoorbeeld een detailzaak in komt, dat is aan de eigenaar van het pand en de eventuele nieuwe huurder", zo sluit Van der Heijden af.