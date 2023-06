Eindhoven overspoeld door fans vrouwenfinale Champions League

Eindhoven wordt zaterdagmiddag overspoeld door voetbalfans voor de Women's Champions League-finale tussen Barcelona en Wolfsburg. Het centrum van de stad kleurt vooral blauw-rood door de Spaanse supporters die massaal op de wedstrijd zijn afgekomen.

Op het Wilhelminaplein waar de Duitse fans verzamelden, domineerde het lichtgroen van de Duitse fans, zij het iets meer bescheiden. Maar de feeststemming bleek er niet minder om. Onder een heerlijk zonnetje zongen, dansten en dronken de supporters en de sfeer bleef opperbest. In beide fanzones was de overtuiging groot dat hun club de finale zou winnen.

Toeschouwersrecord

De wedstrijd begon om 16.00 uur. Alle 34.100 plaatsen in het Philips Stadion waren uitverkocht. Dat is de eerste keer sinds de competitie in 2009 werd omgedoopt tot UEFA Women's Champions League. Uiteindelijk ging Barcelona er met de titel vandoor met 3-2 (na een achterstand van 0-2).

Het vorige toeschouwersrecord voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland was in juni toen 33.742 bezoekers keken naar het Eredivisieduel tussen Ajax en Feyenoord.

Eindhoven vaart wel met het binnenhalen van de finale. Alle hotels in de stad en omgeving waren weken vooraf al volgeboekt.

