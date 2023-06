NAC Breda als laatste Brabantse club uit de play-offs

NAC Breda wist het tij niet te keren tegen FC Emmen in de halve finales van de play-offs. In eigen stadion werd op woensdag al met 1-2 verloren van de club uit Emmen, op zaterdagavond wist NAC dat niet recht te zetten en verloren ze met 2-0. Daarmee kwam er een eind aan de promotiedroom van de Bredanaars.

Vlak voor rust leek NAC nog op voorsprong te komen tegen Emmen. Een pass tussen de linies door richting Aimé Ntsama Ombaga bracht hem vrij voor het doel en die kans maakte de spits van NAC ook koeltjes af, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd.

Na rust herpakt Emmen zich

Waar NAC in de eerste helft nog goed weerstand kon bieden, bleek Emmen na rust beter uit de kleedkamer te komen. In de 62e minuut maakte aanvaller Richairo Živkovic er 1-0 van voor de Emmenaren. Daarmee werd de stand over twee wedstrijden bekeken 3-1. Als gevolg moest NAC minimaal twee keer scoren om een verlenging eruit te slepen.

Maar het team van coach Peter Hyballa kwam niet meer aan voetballen toe. Emmen zette de Bredanaars compleet op slot en de broodnodige doelpunten vielen dus ook niet meer. Emmen bouwde in de allerlaatste minuut de voorsprong ook nog verder uit door een doelpunt van Jasin-Amin Assehnoun die de bal van afstand de kruising in krulde. Hij zette de eindstand van 2-0 op het bord.

De Bredanaars blijven daardoor zeker nog één jaar in de keuken Kampioen Divisie voetballen. Eerder op de avond won Almere van VVV Venlo na penalty's (2-0) en die nemen het in de finale dus op tegen FC Emmen voor promotie naar de Eredivisie.

