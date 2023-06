Scheidsrechters slaken noodkreet na geweld op het veld en overwegen acties

Scheidsrechtersvereniging COVS Oss-Uden heeft zaterdag tijdens de landelijke ledenvergadering een noodkreet laten horen vanwege de mishandeling van een aantal scheidsrechters. Ook andere Brabantse afdelingen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun scheidsrechters en willen dat er deze zomer duidelijke maatregelen komen. De scheidsrechters sluiten niet uit dat ze acties gaan voeren. "Een negatieve beslissing op het veld kan grote gevolgen hebben voor onze veiligheid."

"In het profvoetbal worden wedstrijden gestaakt bij het gooien van een beker bier. In het amateurvoetbal zijn die regels er niet en bovendien hebben wij geen onafhankelijk team om ons heen. Je bent als scheidsrechter een eenling en een negatieve beslissing op het veld kan grote gevolgen hebben voor onze veiligheid", vindt Quinten.

De KNVB moet volgens hem ook serieus kijken naar het gedrag van profs. "Voetbal is volkssport nummer 1, maar waarom denken mensen binnen en langs de lijnen dat alles geoorloofd is? Na bijvoorbeeld het schandalige gedrag van spelers tijdens de bekerfinale tussen PSV en Ajax zei trainer Ruud van Nistelrooij dat dat er een beetje bij hoorde. Dit gedrag zie je echter alleen in het voetbal, bij andere sporten is er veel meer respect."