Halfnaakte man valt vrouwen lastig, politie zoekt slachtoffers

In ieder geval twee vrouwen zijn zaterdagochtend rond tien uur lastig gevallen door een verwarde man met een ontbloot bovenlijf. De man kon z'n handen niet thuis houden en betastte vrouwen ongevraagd in de Tuinstraat in Tilburg. De politie is op zoek naar mensen die ook lastig zijn gevallen door deze man. De 25-jarige man, zonder vaste woonplaats, is aangehouden.

Eén vrouw heeft al aangifte gedaan tegen de man. De politie weet dat er in ieder geval nog een vrouw is lastig gevallen door hem. Volgens een woordvoerder van de politie kon hij zaterdag z'n handen niet thuis houden bij verschillende vrouwen. Hij droeg een tijdje geen shirt, maar volgens een woordvoerder van de politie kan het ook zo zijn dat hij vrouwen heeft betast terwijl hij wel een shirt of trui droeg. Vervelende ervaring

"We begrijpen dat het voor deze vrouwen een heel vervelende ervaring is geweest, maar we hopen wel dat ze zich melden en aangifte willen doen. Op die manier kunnen we dit gedrag een halt toeroepen", aldus een woordvoerder van de politie. De man zit nu vast en de politie hoopt met meer aangiftes de man langer vast te kunnen houden en voor de rechter te krijgen. Het gaat om een bekende van de politie, hij veroorzaakte al vaker overlast in het centrum. De man heeft zaterdag ook gestolen van een broodjesbezorger en is uiteindelijk aangehouden.