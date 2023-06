112-nieuws: bosbrand in Tilburg • brand in spouwmuur door sigaret

12.30

Een man heeft zondagochtend in Breda zijn ex tot bloedens toe geslagen. De aanleiding daarvoor was een ruzie over de omgangsvorm met het kind dat zij samen hebben. Bewoners van de Gertrudisstraat in Breda-Zuid schrokken ontzettend toen ze hoorden dat het kind was meegenomen.

Getuigen melden aan Omroep Brabant dat de vrouw 'flink is toegetakeld' en dat er 'veel bloed' te zien was. Naast de politie moest ook een ambulance naar de Gertrudisstraat komen. Volgens de politie was het kind al snel weer terecht. "We proberen nu te bemiddelen tussen de twee", zegt een politiewoordvoerder.