Explosieve stijging aantal katalysatordiefstallen met Brabant voorop

In zo'n drie jaar tijd zijn er ruim 1500 aangiftes gedaan van katalysatordiefstal in Brabant. De stijging is explosief, want drie jaar terug waren er nog maar 70 meldingen van diefstal van het auto-onderdeel. In de eerste drie maanden van dit jaar werden in onze provincie zelfs de meeste gestolen katalysatoren gemeld van heel Nederland.

De reden dat dieven het gemunt hebben op katalysatoren komt door de edelmetalen die erin zitten. Het platina, palladium en rodium zijn de afgelopen jaren enorm in waarde gestegen omdat er steeds meer vraag naar is. De eerste twee edelmetalen zitten bijvoorbeeld ook in smartphones. Lucratief

Katalysatoren reinigen de uitlaatgassen van auto's door een chemische reactie. Daarom zit er zomaar drie gram platina verwerkt in een katalysator. Dat levert met de huidige koers 100 euro op, los van de andere metalen die erin zitten. Dus het gaat al snel om een paar honderd euro in totaal. Er zijn echter merken die veel meer edelmetaal gebruiken om de uitlaatgassen nog schoner te maken. Dieven slaan razendsnel toe. Ze kruipen onder je auto, of zetten hem op een krik en soms leggen ze de auto zelfs op zijn kant om bij de uitlaat te kunnen. Vervolgens knippen of snijden ze de uitlaat door en daarna kunnen ze de katalysator loshalen en in een paar minuten er vandoor. Volgens de politie zijn het niet alleen bendes die katalysatoren stelen, maar ook gewoon Nederlandse eenlingen die snel geld willen verdienen. Explosieve groei

Vooral in en rond Eindhoven, Helmond en Oss ziet de politie veel diefstallen. "De hotspots wisselen vaak, maar dieven keren vaak na enige tijd weer op dezelfde plekken terug." Er zijn mensen die al twee keer slachtoffer zijn geweest van een katalysatordiefstal. Vooral Toyota-eigenaren zijn vaak de pineut. Sinds het eerste kwartaal van dit jaar loopt Brabant met 325 aangiftes van katalysatordiefstal ruim voor op de rest van Nederland. André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) schrikt daarvan. "En dan is dit nog niet eens alles denk ik." 2020: 68 aangiftes

2021: 362 aangiftes

2022: 763 aangiftes Op de onderstaande kaart zie je hoeveel katalysatordiefstallen in jouw gemeente waren

Geen aangifte

Dat Bouwman denkt dat het aantal katalysatordiefstallen nog veel hoger ligt, heeft twee redenen. "Niet iedereen doet aangifte. Wie allrisk verzekerd is, krijgt zijn schade vergoed als er aangifte gedaan is. Als je WA-verzekerd bent, wordt er niet uitgekeerd. Aangifte doen heeft dan weinig zin omdat ook de pakkans laag is." De andere reden is volgens de LIV-woordvoerder dat het regelmatig voorkomt dat de hele auto gestolen wordt. "Daarvan wordt aangifte gedaan, maar heel vaak wordt de auto later zonder katalysator elders teruggevonden. Alleen dan is er geen aangifte van de katalysatordiefstal, terwijl die toch echt gestolen is." Vrijuit

Verdachten oppakken is lastig voor de politie omdat de dieven eigenlijk op heterdaad betrapt moeten worden. Soms lukt dat, maar dat zijn toevalstreffers omdat dieven er zo snel vandoor zijn. Een andere optie is dat een verdachte tijdens een controle wordt gesnapt, omdat hij meerdere katalysatoren in zijn auto heeft liggen en de herkomst niet kan verklaren. Met name in gebieden waar veel gestolen wordt, controleert de politie extra. Daarnaast wordt vooral ingezet op voorlichting. "We hebben recent nog samen met de gemeente Eindhoven flyers verspreid om mensen op deze vorm van diefstal te wijzen", zegt de politie Zuidoost-Brabant.